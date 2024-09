Autoridades buscan sospechoso tras el hallazgo de una mujer fallecida con múltiples heridas de bala

HOUSTON - La policía de Houston está llevando a cabo una investigación sobre el tiroteo mortal que dejó a una mujer muerta en el complejo de apartamentos ubicado en 9430 Concourse Drive alrededor de las 11:40 p.m.

La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada por el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris.

Según el sargento M. Holbrook y el detective R. Luján de la División de Homicidios del HPD, los oficiales de patrulla respondieron a una llamada de tiroteo en el complejo de apartamentos mencionado y encontraron a una mujer sin signos de vida en un pasillo.

La mujer había sufrido múltiples heridas de bala y los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston confirmaron su fallecimiento en el lugar.

La investigación preliminar sugiere que la víctima fue vista caminando con el sospechoso, descrito solo como un hombre de ascendencia hispana, poco antes del tiroteo.

UPDATE: Surveillance video of the male suspect with the victim.



If you recognize the suspect, call HPD Homicide at 713-308-3600 or speak anonymously to Crime Stoppers at 713-222-TIPS for a reward up to $5K.