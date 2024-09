Nonagenario es asaltado y doblemente asesinado en el suroeste de Houston

HOUSTON - Un veterano de las fuerzas armadas de Estados Unidos pierde la vida en una balacera luego de que le robaran el auto este sábado en el suroeste de Houston.

El incidente ocurrió en un complejo de apartamento de adultos mayores de 60 años en la cuadra 10680 Westbrae Pkwy en el área de Braeburn.

El veterano fue identificada por las autoridades como Nelson Beckett, de 90 años.

Homicide detectives need your help to find person responsible for Saturday's (Aug 31) murder of Mr. Nelson Beckett, 90,, at 10680 Westbrae Pkwy.



Tips? Please call HPD Homicide at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU for up to a $5K reward.



More info: https://t.co/QLkg5joKrg#HouNews