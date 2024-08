Familia de Arlene Álvarez indignada tras recusación de jueza en caso de homicidio

HOUSTON - El caso contra Tony Earls, acusado de matar a la pequeña Arlene Alvarez de 9 años el Día de San Valentín de 2022, ha sufrido un revés inesperado.

La jueza Colleen Gaido del Tribunal Penal del Distrito 337 anunció su recusación del caso durante una audiencia el miércoles, sorprendiendo a todas las partes involucradas.

Ana Paula Funez-Baker, abogada principal de Earls, expresó su asombro: "Estábamos listos para argumentar nuestras mociones y la jueza, antes de que pudiéramos avanzar, nos dijo que se estaba recusando. Ahora, esperamos la asignación de un nuevo juez".

Tanto Baker como el fiscal especial Warren Diepraam señalaron que la jueza fue muy vaga sobre los motivos de su decisión. "No podemos responder cuál fue la razón de la jueza, no nos lo dijo", afirmó Diepraam. Legalmente, un juez no está obligado a revelar los motivos de su recusación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

La familia de Arlene Alvarez ha expresado su frustración ante este nuevo obstáculo en su búsqueda de justicia.

Wendy Alvarez, madre de Arlene, declaró: "Estoy muy enojada. Estoy muy enojada por cómo están llevando el caso de mi hija. Solo queremos que mi hija reciba justicia, y la forma en que están manejando este caso es absurda".

April Aguirre, tía de Arlene, criticó duramente el sistema de justicia penal del condado de Harris: "Si había un problema con este caso desde el principio, ella debería haberse recusado antes, porque ahora tenemos que empezar de nuevo. Han pasado dos años y medio desde que Arlene fue asesinada y esto es ridículo. Esto solo demuestra lo que las víctimas deben pasar con el sistema de justicia penal aquí en el condado de Harris. Es descuidado, desordenado y no es justo, está mal".

El fiscal Diepraam expresó su esperanza de que el caso no sufra retrasos inusuales y que se pueda proceder al juicio o a una resolución lo antes posible.

Mientras tanto, la familia Alvarez y la comunidad esperan que se haga justicia por la trágica pérdida de la joven Arlene.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.