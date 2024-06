Dramático rescate en incendio de apartamento deja dos hospitalizados en el área de Greenspoint

HOUSTON - Un incendio en un complejo de apartamentos en el norte de Houston resultó en un dramático rescate y dos personas hospitalizadas este lunes por la tarde en la cuadra 206 de Plaza Verde Drive, en el área de Greenspoint.

El Departamento de Bomberos de Houston respondió a una llamada de emergencia alrededor de las 3:15 p.m.

Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con una escena de denso humo y llamas provenientes del edificio de apartamentos.

Rápidamente se percataron de que varias personas estaban atrapadas en un balcón del tercer piso.

En una acción rápida y efectiva, los bomberos lograron rescatar a cuatro personas del balcón.

Dos de los rescatados, una mujer de 19 años y su novio de 20 años, fueron trasladados a un hospital local con síntomas de inhalación de humo. Los otros dos individuos fueron examinados en el lugar y no requirieron hospitalización.

Durante la operación de rescate, un bombero también fue atendido por agotamiento por calor, pero se reporta en buen estado.

@HoustonFire update: The apartment fire at 206 Plaza Verde has been extinguished. HFD rescued 4 civilians from the 2nd & 3rd floor balcony. Two civilians were transported to the ER due to smoke inhalation. HFD Arson is investigating the cause of the fire. @FireChiefofHFD pic.twitter.com/ChFIPZ3Twg