Nuevo programa de becas busca ayudar propietarios de pequeños negocios en Houston

Hay un nuevo programa de becas para propietarios de pequeños negocios en Houston. El programa de comunidades digitales en apoyo con la fundación Wells Fargo está ofreciendo una beca para los emprendedores que buscan escalar su empresa a el mundo digital.

El programa de comunidades digitales ofrece hasta $10 mil en capacitación y herramientas para que tu negocio se posicione en el internet y aún hay alrededor de 40 espacios disponibles para aquellos interesados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

“Estoy empezando a recibir muchas más llamadas, y me encanta porque me dicen porque me di cuenta porque te encontré en internet.” Adriana Bravo, propietaria Oracle Signs&Services.

Adriana bravo es propietaria de un pequeño negocio en Houston desde hace 6 años, ella aplico al programa de comunidades digitales y fue elegida para actualizar la presencia de su empresa en elinternet

“Yo siento que me ha ayudado mucho porque me mejoraron la página de internet, me mejoraron las redes, y me abrieron otras páginas en otras plataformas para llegar a más gente.” Dijo Bravo.

Adriana indica que incluso la ayuda recibida fue en su idioma español, y trabajo en conjunto con expertos del marketing digital alrededor de tres meses para la renovación de perfil de su negocio, y que una vez terminado el proyecto, recibió una capacitación para poder manejar por si sola su página de internet. El director este programa, Roberto Martinez, dice que tienen como objetivo proporcionar hasta $500 mil a pequeñas empresas en Houston.

“Tiene que ser un emprendedor, tener su compañía ya fundada desde el 2020, tener ingresos menos del $2000 y estar ubicada en Los Ángeles o en la ciudad de Houston” dijo Roberto Martinez, Director del programa Digital CommunitiesProgram.

El programa de comunidades digitales ha ayudado a los participantes a aumentar clientes potenciales en línea hasta en un 50% y a impulsar el tráfico de su tienda en línea hasta en un 3000% en tres meses. Martinez, agrega que este apoyo esta dirigido para aquellos que buscan la presencia en línea, pero no saben cómo.

“Toda la gente utiliza el móvil y para poder vender hoy mismo, se necesita la presencia en línea entonces reconocemos esa necesidad con nuestra comunidad que no tiene una presencia que a veces le falta el conocimiento del Internet, en como lanzar su presencia en las redes sociales como el Faceboook el Google.” Dijo Martínez.

Para tener a la mano toda la información de donde usted puede solicitar esta beca, visite digitalcommunitiesprogram.com una vez que aplique recibirá una respuesta si es elegido en las próximas 24 a 48 horas.