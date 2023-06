El rapero Tupac Shakur será reconocido con su propia estrella póstuma en el Paseo de la Fama

El galardonado rapero y estrella de cine Tupac Shakur será honrado con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El 7 de junio se llevará a cabo la ceremonia de homenaje al difunto ícono. Recibirá la estrella en la categoría "grabación".

La personalidad de iHeart Media Radio, Big Boy, será el maestro de ceremonias del evento y lo celebrará junto al cineasta Allen Hughes, quien fue el director de la serie documental "Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur".

La hermana de Shakur, Sekyiwa "Set", aceptará la estrella en nombre de la familia.

El difunto artista no solo es recordado por su talento musical, sino también por su dedicación al activismo. Shakur se convirtió en uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos y una gran contribución a eso fue su autenticidad.

Según la Cámara de Comercio de Hollywood, Shakur ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y su música sigue ganando millones de reproducciones cada año.

En 2017, Shakur fue incluido oficialmente en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Se convirtió en el "primer artista de hip-hop en solitario en ser reconocido por su inclusión en su primer año elegible".

Shakur también hizo algunas apariciones en la pantalla grande en películas como "Poetic Justice" y "Juice".

Aunque su carrera solo duró unos años antes de su muerte, es reconocido internacionalmente. Incluso ha tenido exhibiciones dedicadas en su honor.

Más recientemente, en 2022, la exposición "Tupac Shakur: Wake Me When I'm Free" se inauguró por tiempo limitado en Los Ángeles.

Fue una experiencia de museo totalmente inmersiva que se sumergió profundamente en la vida y el legado del artista.

Las estrellas del Paseo de la Fama no se otorgan a los destinatarios basándose únicamente en el talento, el trabajo duro y la dedicación a las artes. Las estrellas se entregan a los artistas que están nominados y se requiere una tarifa de $75,000 para crear la estrella, mantenerla y proporcionar todo lo relacionado con la producción de la ceremonia, como seguridad, barricadas y puesta en escena.