Arrestan a joven por intentar hacerse pasar por la policía en Houston

HOUSTON - Un hombre de 21 años fue detenido en la madrugada del domingo por intentar hacerse pasar por un oficial de policía en Memorial Park, Houston.

El sospechoso, identificado como Michael Saulsberry, fue sorprendido utilizando luces rojas y azules para hacer que otros vehículos se detuvieran.

Alrededor de las 12:30 a.m., agentes encubiertos del Departamento del Sheriff del Condado de Harris notaron un Ford Taurus blanco que empleaba luces de emergencia para señalar a otros vehículos que cedieran el paso en la I-10 en dirección oeste, cerca de la Avenida Washington.

Unidades de patrulla marcadas intervinieron rápidamente y detuvieron el vehículo en la cuadra 6600 de Pinemont Drive.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron un arma de fuego y un chaleco antibalas en el interior del automóvil. Saulsberry fue arrestado sin incidentes y enfrenta cargos por hacerse pasar por un servidor público y por porte ilegal de armas.

(1/2) On August 4th at 12:30AM undercover HCSO deputies spotted a white Ford Taurus on I-10 headed westbound near Washington turning on red and blue lights to get vehicles to yield for him on the roadway. Marked HCSO units stopped the car on 6600 Block of Pinemont. pic.twitter.com/glFmLuEkO2